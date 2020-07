Sono attualmente in un istituto delle scienze umane, ma vorrei passare al classico. Però, adesso, mi trovo indecisa. Ho paura di sbagliare così facendo, di trovarmi male, e deludere qualcuno. Come scopo professionale, vorrei rivestire una carica nelle forze dell'ordine. Sono propensa molto alle materie letterarie (che personalmente amo) ma anche alle materie quali psicologia etc (arrivandoci anche per via logica, non mi è difficile essendo una persona perlopiù empatica e via discorrendo). Aiutatemi vi prego, non so più cosa fare...