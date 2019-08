Sono un maschio ma vorrei iscrivermi al liceo delle scienze umane perché mi piacciono le materie come la filosofia e le materie umanistiche. Come ho detto all inizio ,sono maschio. Questa cosa potrebbe comportare qualche problema dato che il liceo delle scienze umano è frequentato da sole ragazze. Al massimo in una classe ci sono 2 maschi ( ë gia tsnto, in alcune classi manco un maschio ) ma mi ritroverei comunque tutto il tempo a relazionare con ragazze . Anche se dovrei essere felice di essere circondato da ragazze mi vergogno ad andarci perché le ragazze relazioneranno di piu con le ragazze loro coetanee e me non mi calcoleranno di striscio. Inoltre ho paura di essere definito gay solo perché vado in una scuola di "ragazze" ! Aiutatemi, please :-DPS: poi non ho capito perché viene frequentato da sole ragazze ( e solo qualche ragazzo).Ringrazio tutti coloro che risponderanno :-)