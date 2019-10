Ciao a tutti sono un ragazzo di 13 anni, frequento la 3 media e, a novembre, sono ancora indeciso sulla scuola. Premetto che voglio fare l' università (mi piacerebbe farla in Inghilterra o comunque all'estero). Sono indeciso tra l'istituto tecnico Turismo e il liceo delle scienze umane. Allora, da grande non so ancora cosa fare, ma mi piacerebbe tanto fare il professore di scuola media o superiore. Mi piacciono le lingue, soprattutto lo spagnolo e l'inglese, ma anche il francese non mi dispiace. Amo comunicare e parlare con le persone, cerco anche di capire e aiutare gli eventuali problemi che provano.L'unico motivo per cui preferisco il turistico è che a scienze umane ci sono solo femmine. È vero? Ora vi illustro i miei voti scolastici della pagella di seconda media: Italiano : 8 Matematica : 9Scienze: 10Inglese: 9Francese: 8Storia: 8 Geografia : 8Tecnica: 9Arte: 9Musica: 9Scienze motorie: 8Ricordo che voglio fare l'università, ma mi interessano un sacco le sciennze umane e le lingue.