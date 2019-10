salve, ultimamente sono molto confuso. frequento il 2 secondo superiore e quest'anno ho cambiato classe "non scuola" sono passato da scienze applicate a scientifico tradizionale poichè non mi trovavo bene nella vecchia classe ,il problema è che penso di aver sbagliato ancora, mi trovo nella miglior classe dell'istituto e non riesco a sostenere i ritmi sia per recuperare latino " che non avevo fatto l'anno precedente" ma anche perchè loro studiano il triplo di quanto studiavo io e mi sta venendo in mente la malsana idea di spostarmi alla ragioneria, anche perché ho una minima predisposizione e passione verso le materie economiche .poi boo magari è una fase di sicuro non posso tornare indietro che mi consigliate?? (premetto che la ragioneria della mia zona non ha un’ottima nominata)aaaa dimenticavo non so niente di matematica roba da 3 terza media