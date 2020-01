>Salve, mia madre tra poco dovrà iscrivermi alle superiori e continua a chiedermi dove preferirei andare, però quando le dico informatica mi risponde :ma sei Matto?Dunque, in matematica è vero sono una vera schiappa anche se mi sforzo di capirla, in italiano litigo con la grammatica ..insomma non so proprio cosa scegliere.Un carissimo amico farà l' alberghiero , sono tentato di optare per quell'indirizzo ma non con tanto entusiasmo...CHIEDO CONSIGLI!!!