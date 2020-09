scuola online o.....sono rimasta senza scuola perche quest'anno,non avendo bocciato nessuno non c'è posto nemmeno per nuovi iscritti nellescuole statali....adesso sto cercando per delle scuole online che costano il meno possibile e che mi possano preparare per l' esame alla statale.Ho contattato una scuola online che mi ha sconsigliato di farlo perche il programma di queste scuole sono molto sintetiche e quindi non mi preparano per passare la statale.invece mi ha consigliato di cercarmi un professore o qualche studente univeraitario da pagare all'ora.....avete qualche consiglio da propormi? ce qualcosa che posso fare?o ci sono scuole online che seguono lo stesso programma di quelle statali?