Buongiorno a tutti, i licei, in particolare quelli blasonati, "consigliano" di mettere il proprio Istituto come prima scelta, pena non essere preso in considerazione. Questo parametro tuttavia non rientra in quelli (territorialità, fratelli , pagelle delle medie, ecc.) che determinano le graduatorie.Vorrei chiarimenti in merito, cioè, se si viene scartati dalla prima scuola scelta e se nell'istituto che si indica come secondo si ottiene una graduatoria che consentirebbe di entrare, è giusto e legale che si perda questa priorità solo per aver indicato quella scuola come seconda?Grazie a chi saprà chiarire questo dubbio che, se dipanato, cambierà sensibilmente le scelte che faremo.Paolo