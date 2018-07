Ciao, innanzitutto vi ringrazio per il tempo che dedicherete a rispondermi, cercherò di essere il più breve possibile. Ho da poco terminato il primo anno del liceo classico, è stato pesantissimo e non so se sono pronta ad affrontarne altri 4 (se non più) così. Fin da quando ero piccola, 6/7 anni circa, ero sicurissima di dover andare al linguistico, poi però su consiglio di professori e familiari ho deciso di iscrivermi al classico. Non mi piacciono la storia (tranne quella contemporanea) e il greco e odio leggere se mi viene imposto (se invece compro un libro che mi attrae sono capace di leggerlo in due giorni!), quest'anno la prof di italiano ci dava un libro (talvolta pesante) ogni tre settimane o anche meno, inutile dire che tanti non sono riuscita a finirli. Mi piacerebbe quindi andare al linguistico, ce ne sono molti nella mia città, dai più semplici a quelli ottimi, solo che, avendo avuto voti fantastici sia a greco che a storia, i miei non vogliono farmi cambiare. Il fatto è che sono stanca di perdere due ore o più a fare le versioni di greco, mentre quelle di latino le svolgo nella metà del tempo o meno. È anche vero che dicono che chi studia il greco e il latino le altre lingue le impara facilmente, cosa che invece non penso accada al contrario. Potrei studiare lingue all'università (infatti è quello che al 99% farò), ma temo di essere svantaggiata rispetto a quelli del linguistico. Mi dispiace tantissimo aver lasciato francese alle medie, anche perché era la materia in cui andavo meglio, e adesso che ho scoperto il tedesco, anche questo mi affascina tantissimo, per quanto riguarda l'inglese mi è sempre piaciuto anche se ho un lessico un po' ristretto, ma su quello posso lavorarci. Ormai ho già acquistato i libri per quest'anno, quindi a questo punto cambierei scuola a metà o alla fine del prossimo. Il problema secondo me è dover recuperare tutto il programma della nuova scuola. Cosa mi consigliate di fare? Grazie mille