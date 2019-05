Ciao! sto valutando di trasferirmi al liceo scientifico opzione scienze applicate al quarto anno, ho provato a cercare il programma per fare l’eventuale esame integrativo e anche per vedere cosa mi aspetta il quarto e quinto anno per farmi un’idea, ma purtroppo non ho trovato nulla. qualcuno potrebbe gentilmente dirmi quali sono gli argomenti che vengono affrontati dal primo al quinto anno? grazie mille!