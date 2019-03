esiste un liceo linguistico serale? a giugno finisco il 3 anno di un professionale e avrò la qualifica, ma vorrei andare a fare lingue... (ho 17 anni) non sono riuscito a trovare alcun liceo serale? non esistono? come fa uno come me a cui è venuta la voglia di studiare "tardi"? (ovviamente non è che posso andare in prima con i 13 enni)