Lo so che può sembrare strano che io sia indeciso tra due scuole che sono praticamente gli opposti, ma il problema è questo:

Mi sono sempre piaciute le scienze e sono sempre stato un tipo curioso. Però mi piace anche tantissimo il computer, soprattutto grafica, creare animazioni 3d, usare photoshop, creare fotomontaggi e editare video. Insomma già queste cose le so piú o meno fare(ho imparato come "autodidatta" con tutorial su youtube) e mi piacerebbe molto continuarle anche a scuola, magari facendo della mia passione anche un lavoro. Comunque, per farla breve, ho deciso di andare allo scientifico, perchè tutti mi hanno detto che mi avrebbe dato piú possibilità ecc. , adesso però mi sto trovando malissimo, fisica non mi piace per niente, scienze è completamente diversa da come me la immaginavo e i voti non sono dei migliori. Sono abbastanza in difficoltà perchè se continuo cosí passero i 5 anni peggiori della mia vita. Secondo voi ne vale la pena cambiare? Mi servono consigli

Molti mi hanno detto di aspettare la fine di questo anno per decidere, ma non me la sento di andarmene dopo un anno intero.