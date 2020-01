Ehilà! Sono un po' in ritanrdo per rispondere, si ahahaha... ma comunque vorrei scrivere lo stesso per magari aiutare chi è in difficoltà quest'anno. Come me. Io sono molto indecisa tra linguistico e turistico. Bisogna sapere prima che il liceo NON prepara al lavoro immediato dopo l'uscita dalla scuola. Il liceo per così dire non ti insegna un lavoro,ti prepara all'università, dove sei praticamente obbligato ad andare... Poi l'università ti insegnerà un lavoro ovviamante principalmente in teoria. Il tecnico turistico ti prepara già al mondo del lavoro. Finite le superiori ti danno un diploma abbastanza completo perciò puoi decidere: università o lavoro. Non pensare che il linguistico ti prepari meglio, e che il turistico sia semplice. Sono tutti e due molto impegnativi, a modo loro. Ah dimenticavo, mia madre ha fatto liceo linguistico, e mi ha bene messo in guardia dal fatto che appunto al liceo linguistio le materie linguistiche, come inglese, spagnolo ecc. vengo insegnate in teoria, bisogna studiare molto la cultura e la storia di esse, non si impara effettivamente a parlarle... O così ha detto mia madre. Credo e spero di esservi stata utile. Byee