Salve a tutti, come da titolo ho bisogno di un aiuto "esterno" per la mia decisione del liceo e/o istituto superiore. Ecco, attualmente - in teoria da settembre fino a giugno - sono ancora in terza media anche se già so che a Gennaio 2014 dovrò presentare la domanda di iscrizione per la scuola superiore.

I professori, i miei e persone che conosco mi dicono che sarai un ottimo "fisisco", o anche un matematico.. ma poi arriva un altro a dire:" Eh, ma io ti vedrei nei panni di un avvocato o di un imprenditore" ed è lì che tutti i miei piani - o meglio le mie convinzioni sul mio futuro - svaniscono.

A me - diciamo - attira in particolar modo la fisica e la chimica, ma anche il marketing e il diritto.. perciò avevo pensato di andare al liceo delle scienze umano - che fino a poco fa avevo conosciuto come liceo scientifico indirizzo "brocca" - dove si fa del marketing, diritto, lingue straniere, latino, storia dell'arte ma anche fisica, matematica.. beh, vi lascio qui in allegato la griglia delle materie.



Tra un po' - come detto prima - dovrò scegliere..

Perciò chiedo aiutato anche a Voi.

Spero che rispondiate in tanti..