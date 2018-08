Liceo classico o Liceo linguistico? o forse ancora scienze umane..

Ciao a tutti. Sono praticamente disperata perché totalmente insicura su questa scelta, dato che comunque ne varrà di cinque anni sella mia vita è anche di come procederà il mio futuro. Parto col dire che mi sono già iscritta ad un liceo classico qui dalle mie parti dove va una mia amica più grande, quindi beh ecco dopo aver fatto l’iscrizione pensavo di aver accantonato questi pensieri, invece mi ritrovo sempre più pensierosa perche non so proprio che fare. Il liceo classico mi e stato consigliato praticamente da quando ho iniziato le medie, quindi fino all anno scorso ero sicura su questa scelta, ma ora non so se sia una scuola un po’ sopravvalutata e inoltre ho paura non sia più una scelta mia ma sia un po’ condizionata da quello che dicono i miei prof (i miei genitori non mi pressano affatto quindi almeno su questo non ho problemi) anche perché ho una specie di “talento” nello scrivere ecco. Io non so perché latino e greco non so quanto possano essermi utili in futuro, e inoltre vorrei anche avere una conoscenza molto buona su lingue un po’ meno vecchiotte come l inglese ( se qualcuno sa a che “grado” più o meno si arriva al quinto anno potrebbe dirmelo) e vorrei anche avere una seconda lingua come lo spagnolo o il cinese, per questo pensavo al linguistico, ma ho paura in futuro di ritrovare delle mancanze nell ambito letterario, viceversa nell ambito linguistico. Ho trovato opzioni come il liceo europeo ma non posso permettermelo...beh, quindi se poteste consigliarmi mi fareste un piacere, anche se magari frequentate una di queste sue scuole e potete dirmi come sono. Grazie mille delle risposte in anticipo.