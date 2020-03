Ciao a tutti,vi volevo spiegare la mia situazione e chiedervi qualche consiglio: frequento il primo anno del liceo linguistico , tuttavia con il passare del tempo e grazie ad alcuni professori mi sono innamorato (ancora di più) delle materie umanistiche. Questo grillo per la testa mi ha sempre più portato a pensare di cambiare scuola e iscrivermi al liceo classico: ne ho parlato con i miei professori, i quali mi hanno detto che avevo le capacità per affrontarlo, o almeno fino ad allora... Infatti, da gennaio i miei voti si sono abasati di un po' (sono passato da 10 e 9 a 9, 8 e 7 1/2) e ciò mi ha demoralizzato tantissimo e ho paura di aver fatto il paso pi luno della gamba. I miei mi hanno detto che probabilmente ad aver giocato un grande ruolo (sono una persona ansiosissima), ma ho paura che se non ottengo ottimi voti in questa scuola, al classico cosa faccio? Prima di questo "periodo critico", contattai già l'altra scuola e mi hanno detto che avrei dovuto recuperare ben due materie: greco , ovviamente, e storia dell'arte (si fa dalla quarta ginnasio). Sinceramente, storia dell'arte non mi spaventa visto che mi piaceva tantissimo alle medie e basta studiare, mentre greco mi affascina ma anche mi spaventa tantissimo...In sunto, vi volevo chiedere:1) Secondo voi, conviene cambiare?2) Come riesco ad alzare sia i miei voti sia la mia autostima?P.S. Nella mia regione si fanno 3 ore di latino , non 2 come nelle altre parti d'Italia.