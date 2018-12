scrivo perché sono veramente disperato. sono stato bocciato in prima media, e non avevo voglia di studiare, e quindi sono andato in un professionale (operatore impianti elettrici triennale) ormai sono al 3 anno. ed è stata una delle peggiori esperienze della mia vita, sia perché odio l'indirizzo, sia per la gentaccia che ho trovato in sta scuola, ora ho 17 anni. e mi mancano circa 5 mesi per finire questo indrizzo, una volta finito vorrei fare il liceo linguistico. ho già un c2 in inglse e c1 in polacco quindi me la cavo con le lingue. il problema è che non voglio iniziare con dei bimbi al primo anno. vorrei iniziare dal 3, è possibile? è fattibile? calcolando che la mia istruzione in materie come italiano e matematica è "ferma" alla terza media? ho pensato del serale ma mi è stato detto che ci sono tanti adulti e tanti stranieri... io vorrei anche andare al liceo per fare qualche nuova amicizia dato che in questo professionale ho preferito non associarmi con nessuno, e al serale penso non si facciano gite e viaggi all'estero, cosa in cui sono molto interessato. cosa potrei fare? se venissi ammesso al 3 anno, quanto è difficile l'esame di ammissione, e poi me la caverei? (considerando che l'inglese non lo dovrei studiare essendo già un c2, quindi potrei dedicare più tempo alle altre materie)ma il problema maggiore sarebbe anche il fato che sarei MOLTO indietro in matematica,italiano etc.