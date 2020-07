Ciao! Io sto dubitando circa la laurea che dovrei studiare, sono tra ingegneria informatica o ingegneria in telecomunicazioni , entrambi all'Università di Firenze perche abito lì. La matematica penso che sia più meno la stessa in tutte due, ma mi piece di più tutto l'ambito del hardware, anche essendo più conoscente del software a causa della scuola. Non so cosa decidere, aiutatemi.