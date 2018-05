Quest'anno devo fare la scelta del liceo masono molto ma molto indeciso, all'inizio volevo fare loscientifico,poi l'aeronautico,e ora, non so se fare l'IISAFM(Istituto istruzione superiore amministrazione finanzemarketing, in breve economico.) o il liceo classico.Da sempre avrei voluto una scuola superiore che centrasse conl'economia, ma ho letto molti post in cui dicevano che illiceo classico ti dà una preparazione molto più ampia rispettoall'economico, e che non potrò fare nessuna facoltàuniversitaria con l'economico.Secondo voi quale delle due dovrei fare?