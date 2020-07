Buonasera, ho una domanda molto particolare da fare. Mio figlio è iscritto alla 2° liceo linguistico . E' un anno più piccolo perché ha fatto 4 anni in tre (abbiamo viaggiato e ha fatto le scuole medie come homeschooling, insomma la mia domanda è questa: Esiste una legge che permette a mio figlio di ricominciare dalla classe 1 ?(si sente a disagio in una classe dove sono tutti più grandi) La preside ci ha detto che non è possibile ma noi conosciamo delle persone che lo hanno fatto.Potete aiutarci per favore? Grazie mille