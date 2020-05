Ciao, per la scuola superiore ho deciso di andare all'istituto tecnico industriale (informatica) perché mi sembra quello più adatto a me e anche per i professori . Tuttavia all'inizio ero indeciso anche del liceo classico perché mi affascinavano molto le materie che si fanno lì. Io sono bravo nelle lingue (Francese e Inglese) e tecnica, anche se quest'ultima non mi piace così tanto. La mia materia preferita è geografia e anche scienze nell'ambito 'chimico'mentre, la materia che mi piace di meno, è arte(teoria e pratica).Voi cosa mi avreste consigliato? Fatemelo sapere se volete, sono curioso