Ciao sono Danilo ho 13 anni e vorrei fare il linguistico... Però ho paura di non esserne capace, nelle lingue sono abbastanza bravo tranne in francese... Ho studiato un po' di tedesco da casa e mi sta piacendo... Però quando ho detto alla prof di voler fare il linguistico si è messa a ridere (la prof di italiano ) questo mi ha parecchio preoccupato poi ha iniziato a sgridarmi e a dirmi che non ne sarei capace e poi ha detto che prima devo avere il permesso dalla prof di inglese (cosa non vera), insomma la prof mi ha scoraggiato... Dovrei fare il linguistico o scegliere qualcosa di semplice, i miei genitori comunque sono d'accordo sul fare il linguistico però io considero più importante il parere delle prof...