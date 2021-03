Ciao a tutti!Mi chiamo Johnny e vivo a Milano.Se sei insicuro sulla scelta della scuola, sei la persona che sto cercando.Insieme ad un paio di amici, sto lavorando ad una ricerca per aiutare chi come te ha bisogno di supporto per valutare meglio le proprie possibilità e scegliere la scuola più adatta.Le risposte sono. Solo se ti va, puoi lasciarci una mail per farti altre domande, ma non è obbligatorio. Se vuoi prendere parte all'indagine approfondita, ti regaleremo un buono da 10 euroNon a tutti ovviamente, altrimenti andremmo in bancarotta! XDSe ti va di aiutarmi, il questionario è qui: LINK Puoi condividere il link con amici o compagni di classe, te ne sarei molto grato.Buona serata!Johnny