Scusate se vi faccio millemila domande molto simili tra loro, forse anche stupide, ma sono in un mare di confusione! xDVi spiego un pò la mia situazione. Sono diplomata al liceo Socio-Psico-Pedagogico dal 2007 e visto il covid, ho rimandato il viaggio per andare a lavorare all' estero.Vorrei sfruttare al meglio questo periodo di stallo per acquisire competenze. Partendo con questo diploma inutile, con il tedesco e francese da autodidatta, esperienza lavorativa pari a zero, penso di non riuscire a fare niente neanche dove il lavoro c'è in abbondanza.Secondo voi, è meglio:A. Prendere l' esa-bac al linguistico da esterna,così vado a fare qualsiasi lavoro in francia , poi studiare per completare li gli studi senza problemi e fare carriera.B. Frequentare il linguistico serale per il semplice piacere di studiare meglio le lingue.C. Prendermi qualche diploma professionale o istituto artistico per acquisire un mestiere qualungueD. Frequentare il linguistico serale e prepararmi per gli esami di stato per un diploma di tipo professionale.