So di essere enormemente in ritardo per pensarci,anche se i dubbi li ho avuti appena sono entrata in quella scuola se non da prima.

Ma io frequento la ragioneria,e non è male come scuola.

Da'ltro canto però sono sicura di non volermi occupare di economia per tutta la vita,sinceramente.

Dalle vostre esperienze,se volessi cambiare completamente strada,dopo,troverei delle difficoltà assolutamente insormontabili oppure seppur con qualche sforzo in più potrei comunque fare altro?Magari fare una facoltà che non c'entra nulla.