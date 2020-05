E’ un momento importante e proprio perché è importante deve essere ben ponderato, pensato, valutato e accompagnato. Non voglio metterti ansia, ma farti riflettere su quanto questa scelta richieda maturità e consapevolezza, perché in qualche modo condizionerà il suo domani.

Questo per tuo figlio è un momento delicato, ha bisogno di qualcuno che contenga la sua emotività in bilico e non di qualcuno che getti ulteriori pesi. Anche perché non è detto che abbia spalle tanto forti da sopportare il peso di andare contro ai genitori. Potrebbe finire con l’accontentarvi scontentando se stesso e i suoi reali desideri, obiettivi, inclinazioni, sogni…

I ragazzi sono ben consapevoli dell’importanza di questa loro (prima) scelta veramente importante, tuttavia sono spesso confusi, dubbiosi, insicuri… ecco perché è importante supportarli e aiutarli a comprendere pregi, difetti, conseguenze, limiti e virtù di ogni indirizzo scelto. E’ bene accompagnarli a comprendere e visualizzare il prima e il dopo della loro scelta.

La scelta dipende molto da alcuni fattori suoi personali, come la voglia e predisposizione che ha a studiare e dedicare tempo allo studio; dalle sue inclinazioni per determinate materie piuttosto che altre; e in ultimo, ma molto importante, dai suoi sogni, il suo “da grande voglio fare…”

Ovviamente non è detto che quello che decide a questa età sarà poi quello che farà veramente da grande (può sempre cambiare idea!), ma fare una scelta consapevole oggi potrebbe risparmiargli fatica e frustrazione di un percorso sbagliato e di un “cambio programma” in corso d’opera.