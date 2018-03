Avevo scelto 2 anni fa di andare all'itis ramo informatica per poi andare all'uni in ingegneria informatica il problema è che durante questi 2 anni i miei gusti sono cambiati e adesso vorrei andare a fare fisica invece. Non avrei problemi nel studiare cose in più dato che già ora studio alcune cose da autodidatta (ad esempio psicologia che mi affascina) e vado a gonfie vele a scuola ma mi chiedo se proprio ne vale la pena. Non ho proprio voglia di studiare materie come latino (parlo per esperienza) e andare incontro a tutte le rogne che comporta un cambio, alla fine potrei anche studiarmi da solo le cose che dà in più lo scientifico anche se non so bene bene quali sono e fare informatica approfondita come da mia intenzione iniziale. Grazie in anticipo per le risposte.