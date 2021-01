Frequento il 2° ad un liceo scientifico. Il 1°anno sono stato promosso per miracolo. Sono a fine primo quadrimestre del 2°anno e sono in una situazione grave sia per i voti sia per il numero di Assenze. Il solo pensare a questa scuola mi fa venire la nausea e sono arrivato al limite. Voglio cambiare e trasferirmi in un tecnico dove si studiano lingue straniere, che sono le materie in cui vado meglio. Come lo dico ai miei? Come recupero il programma del primo anno del tecnico? Nella nuova scuola le assenze si azzerano? Quanto tempo ci vuole per il trasferimento? Faccio in tempo?