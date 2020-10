ciao,Ho 23 anni e la terza media, volevo prendere il diploma ma in quanto la sera lavoro e spesso mi trovo all’estero, non posso permettermi di frequentare una scuola serale o comunque frequentare una scuola fisicamente. per questo ho pensato che online fosse la soluzione migliore. Trovata una mi sono iscritta ma è tutt’altro quello che avevano “promesso”. Ad ogni modo volevo sapere se qualcuno di voi ha frequentato una scuola online e si è trovato bene avendo dato poi l’ esame in una normale scuola state.sono disperata.