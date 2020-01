Ciao a tutti. Io sono in terza superiore del liceo delle scienze umane e sto facendo l’anno all’estero. Qui nel mio paese ospitante ho un profilo fisico matematico, con sei ore di matematica e cinque di fisica alla settimana. Mi sto rendendo sempre di più conto che fare tante ore di matematica non mi pesa per nulla, mentre in Italia le ore di psicologia sono la morte. In Italia non ho voti bassi, sempre sulla media dell’otto, ma sento che non è quello che mi piace. Inoltre anche se so che è presto per dirlo, sogno da sempre di fare medicina all’ università ... Secondo voi dovrei provare ad entrare allo scientifico una volta tornata? Oppure sarebbe troppo difficile, soprattutto dopo l’anno all’estero? Forse dovrei continuare nella mia scuola e poi provare comunque con medicina? Aiutatemi pleaseeeee