Faccio il classico ma mi sta uccidendo: sto proprio male fisicamente per questa scuola, e in più mi trovo male con la classe e non mi piacciono le materie (eccetto fisica e inglese). Vorrei andare all' ITIS , mi è sempre piaciuto, già alle medie ero convinta ma i miei prof mi hanno fatto cambiare idea. Ho paura però che sia troppo tardi e che sia imbarazzante stare in una classe di soli ragazzi... Non ho potuto cambiare prima perché mi sono resa conto soltanto adesso (in terza) di come siano la letteratura greca e latina e la filosofia ... Mi spaventa molto anche recuperare tutto il programma di tre anni (so anche, però, che se voglio riesco a farlo). Cosa mi consigliate? Grazie mille