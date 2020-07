Quest'anno dovrei andare in terza liceo artistico però già in seconda mi ero interessata alle lingue e il liceo linguistico mi ispirava parecchio però non ho avuto il coraggio di cambiare e infatti dopo me ne sono pentita. Vorrei sapere se è tardi per cambiare scuola essendo andata in un liceo dove si studia solo l'inglese (premetto che sono abbastanza portata). E se è possibile avere più informazioni sul cambio scuola e se dovrò fare un test di ammissione dato che su internet ho trovato pochi argomenti su questo.Grazie in anticipo.