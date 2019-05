Sono al 1° anno di ITIS, quest'anno sono andato molto bene,vorrei cambiare scuola e andare al liceo scientifico tradizione (poiché vorrei fare un concorso)mi piacciono le materie scientifiche e ho dei voti medio alti(8 in fisica,8 in chimica, 9 in scienze della terra e 7 in matematica).

Ho una domanda,Da ITIS a scientifico per il 2° anno oltre a latino che esame integrativo devo sostenere?