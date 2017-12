Frequento il liceo linguistico, quindi non studio il greco ma il latino, anche se noi del linguistico facciamo pochissima grammatica rispetto agli altri licei; e ti posso dire che non è così difficile, basta solo capire il metodo di studio, come in tutte le materie del resto; la cosa fondamentale è che, come hanno detto anche gli altri, devi avere una buona conoscenza dell'italiano e della grammatica.