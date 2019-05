Mi sono iscritto al corso serale di un ITIS qualche mese fa e dovrebbero chiamarmi a giugno per fare il "colloquio". Qualcuno che frequenta o ha frequentato il serale sa cosa ti chiedono e/o come si svolge questo colloquio? Lo si fa individuale o in gruppo? Io nel dubbio mi sono studiato tutto il programma perché non ho idea se e cosa potrebbero chiedermi.