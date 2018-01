Tra una settimana dovrò iscrivermi alle superiori... ho deciso che farò un liceo, ma sono molto indecisa tra classico e scientifico. Vado molto bene in matematica ma mi piace di più l'italiano (in italiano vado bene ma meglio in mate), i miei prof mi dicono che posso andare a fare quello che voglio... Nella mia città il classico è più valido.

P.S. Forse sarei più orientata verso il classico, ma ho paura che sia un po'troppo difficile.