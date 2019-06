L'anno appena trascorso mi sono affidato per il mio piano studi in “Amministrazione, finanza marketing ” a iScuola scegliendo il piano "top".Ho appena passato con successo l'idoneità alla classe V.Il vantaggio di studiare con una piattaforma online è che qualsiasi lavoro o impegno tu abbia, in ogni momento è possibile con un pc ed una connessione internet poter studiare.iScuola dopo un'attenta ricerca è stata la mia scelta preferenziale, posso affermare ad oggi di non essermene pentito.La piattaforma è ben strutturata composta da lezioni Video, scritte e ad ogni singolo argomento è possibile fare un breve test per testare le competenze acquisite.Inoltre è possibile prenotare delle lezioni se ci sono delle lacune in merito ad uno specifico argomento.Il mio tutor personale durante l'intero anno scolastico mi è stato vicino attraverso chiarimenti di alcuni argomenti e motivandomi sempre durante l'anno scolastico.Gli altri docenti si sono sempre dimostrati comprensivi e disponibili per ogni chiarimento.In conclusione penso che questa sia una delle migliori scuole sul mercato.