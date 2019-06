Ciao! Sono quasi alla fine (per fortuna) del secondo anno di liceo classico, ma non sono mai stata convinta di questa scelta. Già dall'anno scorso, infatti, vorrei cambiare scuola, solo che fino ad ora sono andata avanti, perché ho sempre avuto voti molto buoni. Adesso, però, stanno iniziando ad arrivare i primi voti negativi, e soprattutto, essendo entrata nel vivo del latino e del greco, mi sto accorgendo che queste materie non fanno per me. Mi piacerebbe tanto iscrivermi ad un linguistico, scuola che già in terza media avrei voluto fare, perché sono molto portata per le lingue e mi hanno sempre incuriosita, ma in quest'ultimo periodo sto informandomi anche sul liceo economico sociale, e devo dire che non mi dispiacerebbe affatto. Per me non è assolutamente un problema cambiare, anche perché non ho legato molto con i miei compagni di classe in questi due anni (e con i pochi con cui l'ho fatto posso sempre restare in contatto, ci mancherebbe), ciò che mi spaventa è il passaggio in sé: so che dovrò sostenere degli esami integrativi nella nuova scuola di materie che in questi due anni non ho studiato, e dover recuperare tutti i programmi durante l'estate non dovrebbe essere un grande problema, perché comunque sono cose che mi piacciono, solo che temo che cambiare adesso sia un po' troppo tardi. Inoltre i miei genitori e i miei attuali prof non sono d'accordo, ma devo far capire loro che studiare per altri tre anni in una scuola che non mi piace sarà molto molto difficile. Quindi vi chiederei, per cortesia, di dirmi se secondo voi cambiare adesso è una scelta insensata o fattibile, di aiutarmi a convincere la mia famiglia e di dirmi anche quali materie dovrei eventualmente recuperare con gli esami integrativi (poi, ovviamente, se i miei genitori sono d'accordo, mi informerò personalmente presso la nuova scuola). Grazie mille!