frequento il primo anno di un liceo scientifico ad indirizzo sportivo. e nonostante io sapessi fin dall'inizio che avrei riscontrato molte difficoltà con le materie scientifiche, ma mi sono comunque iscritta qui. dopo solo quasi 4 mesi, ho capito il mio grande errore. vado relativamente bene in tutte le materie, infatti la mia media generale è del 7,5...ma prendo sempre dei votacci in materie come chimica fisica . già dall'inizio ho pensato di cambiare scuola, ed ho preso in considerazione un liceo delle scienze umane ad indirizzo economico sociale, ma ho paura di non trovarmi di nuovo bene. -secondo voi, dovrei cambiare scuola? -qualche studente che ha fatto il cambio scientifico-economico sociale potrebbe darmi qualche dritta? grazie mille.