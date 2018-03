Ciao! Frequento il liceo classico, il problema è che non sono convinta della mia scelta: certo, sono soltanto al secondo mese del primo anno, ma all'incirca ho già capito le dinamiche di questo tipo di scuola. La mia materia preferita ora come ora è il latino, che ho studiato anche alle medie, più che altro sono incerta su greco: perdo pomeriggi interi a fare gli esercizi e a tradurre le versioni (con latino ci metto mezz'ora, anche meno) e non ho ancora capito se è questo ciò che intendo fare nei prossimi anni, tutti i giorni. La materia che mi piaceva di più alle medie (e quella in cui andavo meglio) era il francese, e per questo la mia ex professoressa mi aveva sempre "allontanato" dal classico per indirizzarmi verso il linguistico: quando le ho detto che avevo intenzione di iscrivermi al classico, ci è persino rimasta male! Non un linguistico normale, però, uno in cui si studiano materie in francese. Un secondo problema è che a me non piace particolarmente l'inglese, che al linguistico è fondamentale: comprendo e parlo bene, ma non è una delle mie passioni più grandi, diciamo. Lunedì prossimo inizierò un corso di francese a scuola, ma di certo non sarà come studiarlo "seriamente"... I miei genitori sono contrari al mio pensiero, anche perché al classico vado bene (in alcune materie più, in altre meno, ma è normale). Ne ho già parlato con le professoresse di latino e greco, che mi hanno detto che è normale i primi tempi avere dubbi sulle nostre scelte. Quella di latino ha detto che le dispiacerebbe se cambiassi, dal momento che sono molto brava (parole sue, ahah), mentre quella di greco mi ha confermato che i primi tempi sono duri per tutti, basta sapersi organizzare e farci l'abitudine. Il latino nell'eventuale liceo ci sarebbe (2 ore a settimana durante i 5 anni), quindi non è un problema, mentre greco... Il punto è che la letteratura mi affascina, ho già letto l'Antigone di Sofocle (tradotta, ovviamente) ed è un'opera bellissima!

Cosa ne pensate? Cosa mi consigliate?