Ciao a tutti,sono in un Istituto Tecnico Economico e vorrei passare al Classico.Per non perdermi l’anno ovviamente devo fare gli Esami Integrativi, così posso entrare direttamente al secondo anno. Così facendo,devo studiarmi tutto il programma di Latino Greco di un anno intero. Qualcuno ha qualche dritta per poterlo fare al meglio?