[h3]Salve, sono un ragazzo di 16 anni e frequento l'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni ", già da l'anno scorso ero indeciso se cambiare indirizzo o meno; poiché informatica e elettronica sono abbastanza diverse da come me le aspettavo. Quest anno ho avuto la conferma che questo indirizzo non fa per me: elettronica non mi piace per niente e il fatto che informatica s basi su tutta matematica mi spaventa molto!Quindi la domande che volevo porvi sono: Se cambiassi indirizzo ma in un indirizzo comunque tecnico dovrei fare l' esame di integrazione? Dovrei aspettare il prossimo anno per cambiare? Come si fa?Non so proprio come fare, frequentare una scuola per altri tre anni facendo cose che non mi piacciono mi spaventa molto!Stavo pensando di cambiare in Biotecnologie ambientali, visto che sin da piccolo rimango molto affascinato dalla biologia e dalla chimica in generale. Quindi volevo chiedervi se c'è molta matematica in questo indirizzo e se sopratutto con la buona volontà si può affrontare questa difficoltà in matematica...Se qualcuno mi dovesse rispondere mi farebbe veramente un grande piacere.