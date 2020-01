Aiuto cambio scuola superiore quarto anno(?)Salve ragazzi , è da un paio di anni che sto affrontando dei gravi problemi a scuola (a causa del istituto e delle questioni burocratiche che la costituiscono) oltre a ciò personalmente ho riscontrato problemi anche con molti prof che nonostante certificati in cui io attesti di avere dei "problemi" legati principalmente alla mia persona, loro si comportano veramente da schifo.Qualche giorno fa ,appunto, sono arrivata veramente allo stremo della situazione, ed ho deciso di cambiare scuola, però ho un problema;Siccome ho queste problematiche e la scuola aggrava le cose, tendo a fare molte assenze e a non avere più un bel rendimento scolastico.In sintesi mi chiedevo se per il passaggio di scuola la media e le assenze avessero un peso; e se dopo il trasferimento rimarranno per sempre scolpite così da rovinarmi possibilità di tranquillità...