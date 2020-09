Salve sono uno studente di 4 AFM. Vorrei cambiare indirizzo e passare ad un professionale.Per farlo avrei dovuto fare gli esami integrativi, come si fanno per qualsiasi indirizzo quando si vuole cambiare. Dato che appunto non li ho fatti non mi possono ammettere,ma mi chiedevo se fosse possibile ''retrocedere'' di qualche classe magari venendo inserito non in una prima ma in una seconda per esempio, anche perchè per me non è un problema questo.Ditemi voi se ne sapete qualcosa di questa questione perchè io non riesco a trovare niente. grazie in anticipo