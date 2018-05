Ciao a tutti! Allora, io vado in prima Liceo Linguistico e mi sto trovando abbastanza bene con l'ambiente. Però sto avendo dei dubbi sull'utilità di questa scuola. Da grande mi piacerebbe fare un qualcosa che ha a che fare un il Marketing o delle aziende (all'estero), e il Linguistico non fa molto per me. Infatti vorrei passare a fare Ragioneria, poichè mi affascina il Marketing e ho comunque 2 lingue straniere (anche 3 nel triennio scegliendo "Relazioni Internazionali" . Dovrei cambiare o restare al Linguistico?! Devo dire che la scuola che frequento attualmente è vicina a casa mia mentre l'altra è più lontana!!

PS: Se ho uno o più debiti come funziona (se cambio scuola)?! Grazie in anticipo a tutti!!!