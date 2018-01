Ciao a tutti! Frequento il terzo anno di un liceo linguistico ma sto riscontrando dei problemi e vorrei tanto che qualcuno mi aiutasse a capire se sia meglio cambiare istituto o finire ormai il liceo nell’istituto attuale.

Ebbene, siamo a gennaio e per me è appena terminato il trimestre e devo dire che è stato terribile. Mi sento completamente persa e mi ritrovo con un bel po’ di materie da recuperare. Già dal secondo anno di liceo pensavo di cambiare istituto poiché inizialmente non sapevo ancora come funzionassero open-day e test d’ingresso e robe varie alle quali avrei dovuto pensare prima di iniziare il liceo. Ora sono in terza e sento il bisogno di dover cambiare ambiente specialmente per il fatto che con i professori purtroppo non ho instaurato un bel rapporto e mi sento presa di mira e i miei sforzi poco apprezzati. Ho avuto alti e bassi, lo ammetto, il mio studio non è stato costante ma quando bisognava mettersi sotto i miei risultati erano anche ottimi. La voglia di studiare ce l’ho sempre ma è come se tutti i fallimenti e le insufficienze mi dicessero “NO”. Io non voglio trascorrere altri due, se non uno, anni ancora così.

Pensavo di recuperare innanzitutto queste materie e finire l’anno nella mia scuola attuale e poi a settembre andare in un’altra. Voi cosa ne pensate? Dite che ne varrebbe la pena cambiare?