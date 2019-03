Salve, vado al primo anno di superiori, a ottobre cambiai scuola da tecnico a tecnico per un motivo di distanza. Purtroppo non mi sto trovando bene nemmeno in questa scuola e le mie passioni sono un po' cambiate. Non so che indirizzo tecnico dovrei scegliere in futuro, prima volevo fare informatica, è tutta la mia vita che la dedico all'informatica, ma in questi mesi le cose sono cambiate. Mi è nata una passione per la politica, molti consigliano di fare un liceo classico ma non fa per me e non mi piace, così ho pensato a un linguistico perché mi sono sempre piaciute le lingue come il tedesco e il russo e mi piacerebbe impararle e ho anche pensato che in politica e nella vita sarebbe molto utile sapere altre lingue oltre la propria e l'inglese. Però questo non è il mio problema, il problema è come faccio a cambiare scuola, ormai è troppo tardi per farlo quest'anno a scuola vado anche un po' male con i voti, se dovessi essere promesso in seconda, come farei a cambiare scuola? ho letto che per farlo devi superare degli esami integrativi sulle materie che non hai fatto nella tua scuola di provenienza, ma come posso da solo imparare le basi del tedesco,russo e latino? non so cosa fare sono confuso, i miei voti sono brutti, le mie passioni sono cambiate e non so come migliorare la mia condizione attuale.