Ciao, ho sentito anche parlare del liceo biomedico, che è stato aperto nella mia vecchia scuola e si propone di preparare gli studenti all’esame di ammissione alla facoltà di medicina. Sicuramente per te che vuoi entrare a medicina potrebbe essere anche un’idea da prendere in considerazione. Quello che ti posso dire è che anche uno scientifico può darti le basi, anche se molto sta nell’impegno che metterai tu, specialmente all’ultimo anno di liceo, per preparare i test.