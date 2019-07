Ciao a tutti, ho frequentato il primo anno del liceo scientifico e l'ho superato senza problemi con la media del 7,5. Il problema si pone dal fatto che sono incompatibile col latino e che quindi faccio molta fatica a capirlo e a studiarlo. Il mio desiderio sarebbe di cambiare scuola perché sono terrorizzato dall'idea di dover continuare a studiarlo. Nelle materie umanistiche sono una frana ma me la cavo, al contrario nelle materie scientifiche che sono la mia passione, particolarmente chimica e biologia.L' ambiente scolastico mi piace molto e la mia classe mi piace parecchio e questo mi fa venire ancora piu dubbi. Sapete darmi consigli se cambiare scuola o no? Sapete dirmi in caso dove potrei andare?