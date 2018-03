Frequento l'indirizzo multimediale all artistico (sono in terza), ma non facciamo niente a tal punto dove sto considerando di cambiare indirizzo.

Ciò significherebbe andare in un liceo in città da sola a fare grafica (sono di provincia ahahahah 10 classi per me sono un intero liceo), un indirizzo differente, ma che promette bene.

Ho fino a domani mattina per decidere e sinceramente sono seriamente tentata perché 12 ore di non fare niente sono tante...per di più della materia d'indirizzo!