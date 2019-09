Vendo calcolatrice TI-Nspire CX CAS perfetta !

Buongiorno cari amici,vendo la mia bellissima calcolatrice TI-Nspire CX CAS, completa di tutto (cavetto USB e licenza del software di emulazione per studenti).Includo anche la fattura di acquisto.Il firmware è stato riaggiornato all'ultima versione, la 4.5.1 del 17/04/2019.La vendo a 100€, spese di spedizione incluse (pagamento anticipato con PostePay o PayPal).Spedisco in tutta Italia con Packlink.A prestoP.S. La calcolatrice non è adatta per gli esami di Stato (la maturità) poiché è dotata di motore di calcolo simbolico (CAS).In regalo includo un'app completa per il calcolo infinitesimale (step by step) !